​El Solsonès comença a administrar la vacunació antigripal a majors de 60 anys juntament amb la dosi de reforç contra la COVID

Recomanacions de vacunació contra la grip

Intervals en la vacunació a tenir en compte davant d’una infecció en COVID

S’obre lacontra la COVID de les persones del Solsonès que tinguin assignat un metge a la comarca a partir d’aquest dilluns dia 17d’octubre.Per aquesta campanya de vacunació, impulsada per part del Departament de Salut de laGeneralitat de Catalunya,del Solsonès (973-48 11 72) de les vuit del matí a les vuit del vespre, i és necessari acudir amb mascareta, la targeta sanitària o bé, en cas de no tenir-la, amb el DNI.Malgrat que la campanya de vacunació contra la grip i la dosis de reforç contra la COVID espoden administrar de forma conjuntaEl Centre Sanitari del Solsonès va començar la vacunació contra la grip el passat 26setembre. Aquesta vacuna es va administrar a residències, persones majors de 80 anys ipacients d’atenció domiciliària. A partir de dilluns, doncs, s’obre a persones que tinguin 60anys i més, juntament amb la possibilitat d’administrar la quarta dosi contra la COVID.L’objectiu d’enguany és protegir les persones més vulnerables i disminuir al màxim la possible incidència del virus en els grups de risc.Per aquest motiu, ésque us vacuneu contra la grip si: Teniu 60 anys o més. Patiu alguna condició de salut prèvia considerada de risc, com ara diabetis, obesitatmòrbida, malaltia renal o hepàtica, anèmies, hemofília, immunosupressió, malaltianeuromuscular greu, càncer, celiaquia, implant coclear o en espera de l’implant, fístulade líquid cefalorraquidi, malaltia inflamatòria crònica i trastorns que comportendisfunció cognitiva. Treballeu en un centre sanitari o sociosanitari, proporcioneu cures domiciliàries apersones amb alguna malaltia considerada de risc o treballeu en oficines de farmàcia oinstitucions d’atenció geriàtrica. Conviviu amb una persona amb una condició de salut considerada de risc. Si heu estat infectats pel virus de la SARS-CoV2, heu d’esperar 3 mesos a vacunar-vos siteniu més de 80 anys, o 5 mesos per persones de menys de 80 anys. Per rebre la dosis contra el virus de la SARS-CoV2, heu d’esperar 5 mesos des de ladarrera dosi rebuda d’aquesta mateixa vacuna