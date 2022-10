El Traspunt de Cardona deixa un bon regust de teatre a Solsona

Foto: Ramón Estany

Aquest diumenge, el Teatre Comarcal de Solsona oferí l’espectacle teatral “Un déu Salvatge” de la companyia. El públic solsoní gaudeix amb aquests tastets de teatre que ofereix el grup cardoní, i prop de 100 persones van decidir passar-hi la tarda amb aquesta obra de culte.L’obra és de l’autora, reconeguda a nivell mundial. La majoria dels seus textos s’han estrenat a ciutats com Madrid, Barcelona, Paris, Berlin, Nova York, Buenos Aires i una llarga llista que s’estén per multitud de països, idiomes i cultures diferents.al Teatre Goya dirigida per Tamzin Townsend i amb un repartiment format per Jordi Boixaderas, Roser Camí, Ramon Madaula i Vicenta Ndongo. Representada arreu del món i guanyadora del Premi Tony a millor obra teatral, l’any 2011 se’n va feri protagonitzada per Jodie Foster, Kate Winslet, Christopher Waltz i John C. Reilly.Dos matrimonis, adults i civilitzats, es troben per resoldre un incident protagonitzat pels seus fills d’onze anys: un d’ells li ha partit dues dents a l’altre en una baralla en un parc. Res que uns pares no puguin resoldre.Un déu salvatge és una intel·ligent comèdia on els quatre actors interpreten a quatre adults ponderats i reflexius que, poc a poc, van transformant-se en autèntics salvatges. Amb aquest senzill argument, Yasmina Reza composa una sàtira de la parella i de la relació amb els fills i disecciona amb gran sentit de l’humor la societat contemporània, de vegades atrapada en un desig de correcció política.Amb la mateixa subtilesa amb què comencen la conversa s’inicia un canvi d’actitud entre ells. Aquest petit canvi porta a un altre una mica més gran i, així, fins a desembocar en un enfrontament obert, que comença a deixar de banda qualsevol acord cívic. Ambdues parelles defensen el seu territori, fins que... la lluita comença entre ells mateixos: tots contra tots.És el moment en què sorgeix de cadascun dels personatges aquell “déu salvatge”, que es revela contra la insatisfacció de les seves vides.