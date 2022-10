El meteoròleg de Tv3 Tomàs Molina parlarà a Solsona de com serà el temps del 2030

Dissabte 22 d’octubre a Solsona, en el marc de la fira Solsoterra, es realitzarà l’onzena edició de la jornada masies + sostenibles.En aquesta edició, volem conèixer a càrrec del meteoròleg de TV3“ com serà el temps del 2030? Com seran el Solsonès i les seves masies” També coneixerem l’experiència de l’arquitecte, amb la xerrada sobre la bioconstrucció com a eina de rehabilitació i el bioconstructoramb la xerrada casos pràctics de rehabilitació amb bioconstrucció.La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de a gerencia@leadercatcentral.cat La jornada es realitzà en el marc del pla de transferència tecnològica del Departament d’Accióclimàtica, Alimentació i Agenda Rural.9.45 h.- Benvinguda.10 h.- Xerrada: Com serà el temps del 2030? Com seran el Solsonès i les seves masies? a càrrec de Tomàs Molina, meteoròleg i cap de meteorologia de TV3.11.15 h.- Pausa.11.30 h.- Xerrada: La bioconstrucció com a eina de rehabilitació a càrrec d’Arnau Bujons, arquitecte, Caseta de palla.12.30 h.-Xerrada: Rehabilitació amb bioconstrucció. Casos pràctics a les terres de ponent a càrrec de Andreas Lindgren, bioconstructor (Biork bioconstrucció).Ho organitza: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central – LeaderLloc: sala cultural de l’Ajuntament de Solsona