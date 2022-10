​Concurs del cartell del Carnaval Infantil de Solsona 2023

Participants: Tota persona interessada que tingui com a màxim 13 anys.Tema: Lliure.Al cartell hi ha de constar: Carnaval Infantil 2023.Mida: A3 (vertical).Nombre de cartells: Indefinit. Han de ser rigorosament inèdits.Identificació: Darrere del cartell hi ha d’haver el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor dins unsobre tancat.Trameses: A la secretaria de la teva escola o centre de secundària.Admissió: Fins el 17 de desembre de 2022.Premi:● Lot de productes del Carnaval● Dues entrades al Saltimbanqui Jumping Park!El cartell guanyador serà la portada del díptic del Carnaval Infantil. L’organitzaciócomunicarà personalment la data i el lloc de l’entrega del premi a la persona guanyadora.Notes:● Els cartells que no segueixin les normes anteriorment esmentades quedaran foradel concurs.● El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Associació. En cas de volerrecuperar les obres no premiades us podeu posar en contacte amb qualsevolmembre de la junta passat Carnaval.● L’organització es reserva el dret de modificar, alterar o anul·lar les bases delconcurs sense previ avís.Per a qualsevol dubte, pregunta, aclariment o qualsevol altra cosa, podeu dirigir-vos alcorreu electrònic info@carnavalsolsona.com.