Esquerra Republicana planteja instal·lar a les vies catalanes senyalització intel·ligent quea la carretera. Els republicans proposenaquesta mesura per advertir, amb antelació, els vehicles quan circulin especialment per viesque utilitzen de forma habitual les bicicletes.La proposta de resolució, que els republicans van registrar a mitjans de setembre per debatre a la comissió d'Interior, del Parlament, apunta aquesta mesura com una de les opcions per, com a mínim,d'aquest col·lectiu."Els ciclistes som usuaris molta les vies. Ens calen mesures que ens protegeixin i que potenciïn la visibilitat dels ciclistes a la carretera", assegura el diputat Jose Rodríguez, enrecordar un dels accidents més greus d'aquest estiu, on van morir dues persones, aCastellbisbal.En aquest sentit, la proposta de resolució també apunta a. Els republicansdemanen al Govern que insisteixi a l'Estat espanyol per modificar-ho en els casos d'imprudències al volant que provoquen lesions greus permanents o víctimes mortals. "Laimpunitat, en molts d'aquests casos, és una injustícia afegida per a les famílies", conclouRodríguez.