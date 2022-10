Els Comuns reclamen mesures de planificació viària per reduir la sinistralitat entre els ciclistes

El grup d’En Comú Podem (ECP) a la Diputació de Lleida portarà al ple del mes d’octubre de la corporació provincial, que se celebra el proper dia 20, una moció que planteja un seguit de propostes pera les nostres carreteres.La moció demana a la Diputació que insti el govern de l’Estat i a la Generalitat a desenvolupar, entre altres propostes, uni intel·ligent adaptat a la prioritat ciclista i la realització d’inversions a les vies secundàries per dotar-les de vorals amples i nets. També es reclama millorar l’estat de les vies, tenint en compte els ciclistes, incrementar el control de velocitat, drogues i alcoholèmia dels conductors, així com al creació de circuits paral·lels per a bicicletes allà on no hi hagi una alternativa segura.El conjunt de propostes d’ECP també inclou el desplegament desobre el dret dels ciclistes a utilitzar les vies tradicionalment pensades per als vehicles de motor i a desenvolupar un pla d’impuls de la mobilitat en bicicleta.La diputada d’En Comú Podem de les Terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, Elena Ferre, mostrava la seva preocupació per les més dea les carreteres des del 2010. “Són especialment sagnants les xifres a la nostra demarcació, que s’han incrementat dolorosament al 2021, amb la segona xifra més elevada de sinistres en una dècada”, explicava. Ferre alerta que el 2022 manté la mala tendència de l’any passat “i fins a final d’estiu ja s’han produït 35 sinistres, dels quals quatre s’han saldat amb ferits greus i un ha registrat una persona morta”.La moció també posa l’accent en una altra problemàtica vinculada als sinistres de ciclistes a les carreteres. El portaveu d’ECP de les Terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, Jaume Moya creu que calsobretot pel que fa als procediments que han d’afrontar les víctimes per reclamar indemnitzacions davant les asseguradores.