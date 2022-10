Campanya de donació de sang i plasma a Solsona

RECOLLIDA DE SANG

RECOLLIDA DE PLASMA O PLASMAFÈRESI

Et necessitem per donar sang aquesta tardor. Les donacions de les primeres setmanes de l'estació són essencials perdesprés de la davallada de l'estiu.Aquestes són molt baixes avui dia i des deles fa una crida a la màxima participació i difusió possible.De forma general, qualsevol personai es trobi bé de salut pot donar sang. Les dones poden donar un màxim de 3 vegades l'any i els homes un màxim de 4 respectant, sempre, un interval entre donació i donació mínim de dos mesos.Per venir a donar seguim demanant que es reservi cita prèvia a donarsang.gencat.cat per, agilitzar la donació i donar-vos la millor atenció possible.Ens trobareu aEn la mateixa jornada d'extracció, durant el dia, es farà tambéo plasmafèresi. Per poder donar s'han de complir els mateixos requisits que per ser donant de sang i a més, tenir bones venes.Les places són limitades i cal reservar, també, cita prèvia a la web donarsang.gencat.cat/plasma El BST necessita incrementar els nivells d'autosuficiènciaEn el que portem d'any, s'han fet 14.287 donacions de plasmaEl plasma contévitals per a milers de pacients. Les més necessitades són les immunoglobulines, que serveixen per a malalts amb poques defenses i que no tenen capacitat per lluitar contra les infeccionsLa plasmafèresi és un tipus de donació selectiva, basada en un separador cel·lular que recull el plasma i retorna la resta de cèl·lules al donant. Permet aconseguir un 140% més de plasma que la donació convencional i repetir l'acte en 15 dies. És un procés segur, còmode i supervisat per professionals qualificats.Animeu-vos, veniu i participeu donant sang o plasma. Gràcies!