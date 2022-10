​Inicien al CAP Oliana un projecte per prevenir la discapacitat amb un grup de deu persones de més de 70 anys

Deu persones de més de 70 anys han iniciat aquest setembre al CAP Oliana (Alt Urgell) un programa pilot que té per objectiu. Es tracta del projecte europeu, que compta amb la participació de professionals de medicina de família, infermeria, treball social, benestar emocional i nutrició, de l'EAP Alt Urgell Sud.Concretament, el pla proposa una intervenció multicomponent ambdirigides a persones grans "fràgils", les quals duen a terme una sèrie d'activitats per al manteniment de la seva autonomia personal. Amb aquestes es vol mantenir o millorar l'activitat física, la nutrició, els aspectes psicosocials, l'estimulació cognitiva o la revisió de la medicació, entre d'altres.La intervenció està dissenyada per fer-la en sessions setmanals que tenen una durada de dues hores i mitja, durant un total de 12 setmanes. AMICOPE és un programa europeu, emmarcat dins el, liderat a Catalunya pel Departament de Salut i la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment, hi col·laboren més de 20 centres sanitaris de l'estat espanyol, Andorra i França.