Finalitza el condicionament de 4 camins forestals de Riner

L’Ajuntament de Riner (el Solsonès) ha finalitzat aquesta setmana les obres de condicionament de diversos trams de camins forestals destinades a facilitar ladel municipi i, sobretot, a prevenir focs i poder accedir ràpidament al bosc amb els vehicles d’extinció en cas d’incendi forestal. En total, s’han condicionat 1,5 quilòmetres dels camins de l’Estany, Bolsegura, Sant Diumenge i Viladecans.El projecte ha estat finançat per mitjà delsdel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.Els treballs han consistit en(compactació i formigonat de diversos trams, especialment els que tenen més pendent, més susceptibles de degradació per la pluja i la circulació de vehicles), la construcció de trencaaigües i cunetes de terra, per minimitzar l’erosió de l’aigua. També s’han ampliat alguns punts a fi de permetre el gir i l’encreuament de vehicles.L’Ajuntament de Riner considera que, a més de millorar l’estat i l’accés als camins, el projecte executat és necessari per ajudar a garantir una, vertebrar millor el municipi i contribuir a la prevenció i extinció de potencials incendis. Cal recordar que Riner, un municipi amb una gran massa forestal, està declarat d’Alt Risc d’Incendi, i a més alberga una zona de gran interès natural inclosa en el PEIN.Les obres, que han tingutestan també adreçades a facilitar una circulació més còmoda i segura per part dels veïns i veïnes de la zona.El projecte dona—3 dels quals forestals— que van tenir lloc al municipi la passada primavera. Aquella actuació es va portar a terme en el Camí de Cal Xirimina, Camí del Solà a Bolsegura, Camí dels Erables fins Cal Taup, Camí cruïlla de Cal Garric a Cal Teixidó, Camí de la Font Gran, Camí de Cal Gamisans, Camí de Caseta de Casamartina a Planarodona i Camí de Casamartina. Els 3 vials forestals arranjats van ser el Camí des de Camps de l’Estany cap a Guardiola, el Camí de l’Avellanosa a Clot del Forn i el Camí de Borràs.