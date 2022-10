Caricatura que li van fer els companys de la comparsa del Gegant Boig, aquest darrer Carnaval Foto: Ramón Estany

Dolors Subirà va conduir l'acte i els parlaments Foto: Ramón Estany

Foto: Ramón Estany

La família va dedicar unes paraules d'agraïment Foto: Ramón Estany

L'acte es va cloure amb la projecció d'un audiovisual Foto: Ramón Estany

El doctor Antoni Blanch, en una imatge recent passejant per Solsona Foto: Ramón Estany

Família, amics, coneguts i companys de feina, es van aplegar el passat dimecres 12 d'octubre al Tanatori de Solsona per celebrar el, metge de família de Solsona, que morí recentment als 64 anys.Com va dir, presentadora i organitzadora de l'acte, "el doctor Blanch ha conviscut amb nosaltres els darrers 30 anys, com a metge, com amic, com a company de feina, com a mestre d'escacs, Perico, carnavaler, i durant tots aquests temps s'ha anat fent present en diverses vides de moltes persones, d'àmbits molt diferents, convertint-se així en una persona molt popular."Subirà afegí que "avui volem recordar-lo i parlar d'ell, fent-lo present i mantenint-lo viu en el nostre record".Aquest acte en memòria del Dr. Blanch comptà amb laque parlaren en nom dels diversos àmbits que ell havia freqüentat: l'alcalde de Navès, els amics i amigues del Centre Sanitari, la gent de l'Aixeta i de la comparsa del Gegant Boig, la família i l'alcaldessa de Solsona.En el seu torn, una de les germanes, va dir del Dr. Blanch, que havia estat. De nen sensible i imaginatiu, amb les seves batalles i pel·lícules de l'Oest i els llibres de Tintin. Gran jugador de tennis, poeta, escaquista i cantant. Gran lector aficcionat a la música: Bob Dylan, Bruce Springsteen, Cat Stevens, David Bowie, John Denver i altres. Però per damunt de tot, una gran passió, ser metge i viure a Solsona., també com amiga personal del Dr. Blanch, agraí poder homenatjar un home que ha estat metge de poble, una persona integrada, propera i senzilla, que mai no tenia un no per ningú, que feia de metge 24 hores.Recalcà, però, que també era fet a la seva, realment era un savi, però "el que segur que era, veient avui la sala, un amic dels seus amics."I acabà amb un "Bon viatge, Blanch!!"L'acte es va cloure amb la projecció d'un audiovisual, amb imatges del Dr. Blanch, i el video del la darrera saeta que va cantar el Dimecres de Carnaval d'enguany, des del balcó de l'Aixeta.