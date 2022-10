Josep M. Casafont: «Era el metge proper, que volia ajudar la gent»

per ser alcalde, et passen pel cap moltes coses. La responsabilitat et porta a pensar que et trobaràs amb dificultats, amb moments complicats, et trobaràs amb haver de fer coses que de cap manera no voldries, i que les hauràs de fer de la millor forma i amb la millor voluntat.de la vida del que ha estat el nostre metge de Navès durant més de vint anys, amb motiu del seu traspàs. Si en sapigués, faria l'elegia que segur que es mereix, però les meves paraules són modestes, estan orfes d'aquell coneixement de la ciència i de la vida que li podria fer més justícia. Ara bé, són unes paraules dites des del cor, que és el que voldrien els meus veïns.pels volts del 1991, i la gent de seguida es va sentit encuriosida per la seva manera de ser i de fer. La gent va descobrir, ràpidament, aquella característica seva, que el feia especialment apreciat: el Dr. Blanc o senzillament"el Blanch" era proper, molt proper a la gent, i això generava confiança. Tenir confiança en el metge és fonamental. Passant els anys, tots ens vàrem anar coneixent; ell ho sabia tot de les cases nostres i de les nostres famílies; i nosaltres també sabíem que, per exemple, acostumava a veranejar a Begues, amb la família. Sabíem el molt que li agradava jugar a escacs. I "el Blanch" ja formava part del nostre entorn, ja era un veí més, però un veí que es preocupava pels altres., li vam fer, el 1999. Allà, entre altres coses, deia que el major inconvenient que hi veia en un poble com el nostre, un municipi disseminat, format per cases aillades, era que a l'hivern o per altres causes com grans episodis de pluja, o simplement per la manca d'unes comunicacions adequades, es feia molt difícil poder atendre la gent., sobretot les persones grans. Tenia una gran sensibilitat per les persones més grans i desvalgudes. Era el metge proper, que volia ajudar la gent. Això ho reconeix tothom. A partir d'aquí, cada persona, cada família té un ampli anecdotari de la seva personalitat, perquè era tot un personatge.Tan aviat et comentava jugades d'escacs com anècdotes dels caçadors o et despotricava de la Seguretat Social. De fet, tots ho sabem:. Se l'havia de conèixer i adonar-te de la seva noblesa i millor voluntat. acabo.En nom del veïnat i de l'ajuntament de Navès, expresso el nostre sentiment de condol a la família. Alhora que faig públicen que va servir al poble de Navès. El seu nom, el seu pas, el seu record, queden entre nosaltres. Reposi en pau