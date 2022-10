​Crida per ajudar l'Associació de defensa d'animals de Solsona en l'acollida i adopció de gats

Lafa una nova crida pública davant la necessitat de l’Associació en Defensa dels Animals de la ciutat (ADAS) de trobar suport per fer-se càrrec dels gats que cuida en aquests moments, i que ja són una quinzena, la majoria dels quals són gatons. L’entitat manifesta que estàper cuidar tots els felins que troba abandonats i demana la col·laboració ciutadana.L’ADAS, a través d’, es fa càrrec de l’alimentació i les despeses veterinàries dels gats. Però necessita urgentment trobar cases d’acollida, tal com s’ha demanat en anteriors campanyes, i adopcions. L’associació recorda que és un grup de persones voluntàries que alimenta, esterilitza, cuida, medica, dona biberons i corre al veterinari fins i tot de matinada. Hi ha membres de l’associació que tenen fins a tres animals a casa, i ja no tenen espai. D’aquí la necessitat de trobar noves llars.També es potfent-se’n soci o fent aportacions econòmiques mitjançant la plataforma Teaming. Per contactar-hi es pot fer per telèfon al 617888114, o bé per correu electrònic a adasolsona@gmail.com.