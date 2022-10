per Redacció, Solsona |

La segona Fira de la Terra del Solsonès ja té guanyadors del seu concurs de dibuixos., de l’Escola Arrels, ha guanyat en la categoria de primer curs;, del mateix centre, ho ha fet en la de segon, i, de l’Escola El Vinyet, en la de tercer.Aquest dimarts, el jurat format per membres de la comissió organitzadora de la Fira de la Terra del Solsonès, juntament amb les artistes solsonines Aurembiaix Sabaté, Anna Terricabras i l’artista Aleix Albareda, s’han reunit per escollir els millors treballs del concurs de dibuixos amb què la fira entra a les escoles.de primer cicle de primària de les escoles de Solsona, així com els centres de la ZER del Solsonès, d’Ardèvol i Lladurs.Tots els dibuixos serandel Solsonès del 23 al 31 d’octubre. L’acte de lliurament dels premis serà el diumenge 23 d’octubre a les 13 h a la plaça del Palau Episcopal, en el decurs de la Solsoterra.