​Èxit de participació en el I Torneig Obert l’Elefant de Solsona

Diumenge passat, 9 d’octubre, va disputar-se el I Torneig Obert l’Elefant de Solsona.Amb l’objectiu de, es van definir fins a 3 grups. Un grup A per als jugadors federats i més experimentats –amb premis en metàl·lic, un grup B per a alumnes d’escoles de 8 a 12 anys, i un grup C per a menors de 8 anys.En total van seri, a un ritme de joc ràpid de 7 minuts + 3segons/jugada, més de 200 partides disputades fins a migdia. Remarcar que el torneig va començar amb unes paraules de record al membre del club d'escacs J.A. Blanch i un respectuós silenci posterior, en senyal d'estima i dol per la seva recent pèrduaEl renom dels mestres impulsors del torneig i la centralitat de la nostra comarca van congregar participants d’una geografia ben diversa: Puigcerdà, La Seu d’Urgell, Coll de Nargó, Ponts, Cardona, Berga, Puig-Reig, Súria, Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Pont de Vilomara, a més dels solsonins, és clar.El sistema suís, habitual emparellament en tornejos d’escacs va anar perfilant ronda a ronda la classificació. Primer classificat: Hugo Uber (sub-12,Només va cedir unes taules. Segon: Isaac Herman (campió d’Espanya Sub-8 el 2019, i campió de Catalunya Sub-10el 2021), que just el dia anterior va vèncer en unes simultànies al CCCB de Barcelona a la 8 vegades campiona d’Espanya, Sabrina Vega). Tercer: Jordi Massana, l’únic adult que va poder seguir de prop als dos joves talents. El millor local fou Xavier Sendarrubias, seguit d’Adrià Barniol. Primer classificat: Laia Cid, que només va cedir unes taules. Segon: Oriol Barrera Tercer: Ramon GarrigaI destacable participació dels solsonins: Josep Viladrich, Xavier Montraveta, Roc Viladrich, Marc Leal, Denis Sala, Aina de Miguel, Gisela Puit, i Lleir Solé. Primer classificat: Oriol Angrill, que va acabar invicte! Segon: Ariadna Tomàs Tercer: Nil SalaI una bona participació dels solsonins Fèlix Sazatornil, Aniol Puit i David Viladrich.Tothom s’endugué un detall de participació en la jornada i, més important encara, ganes detornar a competir ben aviat, confirmant allò que va dir Siegbert Tarrasch, “Els escacs, coml'amor, com la música, tenen el poder de fer feliços els homes”.Des del club d’escacs l’Elefant agraïm la participació de jugadors i jugadores, el caliu –irespecte- que van mostrar els aficionats, la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona i elConsell Comarcal del Solsonès, i la direcció i coordinació dels mestres d’escacs Lázaro Lorenzo de la Riva (MI) i José Ángel Guerra (GM).