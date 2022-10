Voluntaris de l'Alt Urgell aprofiten la sequera per netejar de plàstics el fons del pantà d'Oliana

Alguns del plàstics que han retirat un grup de voluntaris del pantà d'Oliana, a l'Alt Urgell Foto: Marta Lluvich

Un grup de voluntaris retirant plàstics del pantà d'Oliana, a l'Alt Urgell Foto: Marta Lluvich

Un grup de persones realitzant tasques de neteja al pantà d'Oliana, a l'Alt Urgell Foto: Marta Lluvich

Aprofitant la sequera i el baix nivell del pantà d'Oliana un grup de veïns de l'Alt Urgell s'han unit pera la llera de l'embassament. Aquest dimecres s'han concentrat a retirar els plàstics i d'aquesta manera evitar que acabin al riu Ebre o al mar. El baix nivell del pantà els permet retirar deixalles que d'una altra manera no podrien i, per aquest motiu, intensifiquen les tasques en aquesta zona. Tota la brossa que retiren posteriorment la porten a la deixalleria. César López, voluntari, ha animat la gent a sumar-se a aquest projecte de neteja perquè les accions que fan siguin més eficaces.Garrafes, ampolles, bosses, bastonets de netejar les orelles, llaunes o neumàtics són algunes de les deixalles que han recollit els voluntaris a tocar de l'aigua. Els mateixos voluntarisi l'han portat a la deixalleria.Bernat, un nen d'onze anys, ha explicat que participa en aquestes actuacions amb la seva família perquè quan camina per la muntanya li agrada trobar-la. Ha afegit que si participa en tasques de retirar deixalles amb grup en retiren moltes més.Els voluntaris s'han concentrat aquest dimecres a retirar plàstics i han pentinat tota laaprofitant el baix nivell de l'aigua. César López, un dels voluntaris, s'ha mostrat sorprès pel volum de deixalles que apareixen i per l'antiguitat d'aquestes. Que aparegui brossa tan antiga és un indicador que des de fa anys ningú ha fet cap actuació de neteja en aquest espai, ha sentenciat.López ha animat a participar a tots els veïns de l'Alt Urgell en aquestes actuacions de neteja per mantenirActuacions com les d'aquest dimecres les continuaran fent de manera periòdica aprofitant el baix volum del pantà. López ha indicat que la tasca de neteja ha de ser responsabilitat de tothom.