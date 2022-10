El jovent de Solsona prepara la segona edició de l'Oktober Fest

Miquel del Roig Foto: Frederic Esteve

El darrer dissabte d'octubre Solsona celebra la segona edició de l'Oktoberfest, organitzada per Joventut Solsonina, amb un programa d'actuacions a la sala polivalent de formacions i músics locals i del panorama català. Com a novetat, hi haurà servei de food trucks durant tota la nit.La festa obrirà a les 20 h i a les 20.30 h començaran les actuacions de The Velcros i L'Oompah del Claustre. Continuarà amb un bingo a les 22.30 h i, a partir de les 23 h, concert de l'incondicional del Canet Rock Miquel del Roig, el premiat duet mataroní The Tyets i la Banda Neon. La matinada culminarà amb una sessió de punxadiscos a càrrec de DJ Trapella, guanyadora del concurs de dj de Catalunya d'Europa FM.Les entrades es poden comprar anticipadament al preu de 10 euros a entradesSolsonès o a 12 euros a taquilla. Hi col·labora l'Ajuntament de Solsona.Oktoberfest 202229/10/2022 a 20:00 a30/10/2022 a 04:00sala polivalent