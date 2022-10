El Carnaval de Solsona recorda els avantatges de ser-ne soci abans del 22 d'octubre

Fins a dia d’avui, tota persona es podiade Festes del Carnaval de Solsona en qualsevol moment i gaudir dels seus avantatges durant la setmana del Carnaval.És aquest any que apareix un gran canvi. Us l’expliquem:Ja que les quotes anuals dels socis/es es cobraran, és imprescindibleser soci/a abans d’aquesta data per gaudir dels avantatges durant el Carnaval 2023.Alguns d’ells son: poder anar a la botiga del Carnaval abans que la gent no sòcia, adquirir gratuïtament el brodat de l’associació, un descompte en lacompra de l’abonament i en alguna entrada, poder fer de bufó durant els dies de la festa i,pels més menuts, poder accedir a les carrosses.Si algú es fa soci/a a partir del dia 23, no tindrà aquests avantatges fins l’edició del Carnaval2024.Així que si tens ganes de contribuir a la festa i fer-la cada dia més gran, no ho dubtis!Gràcies a vosaltres fem, entre tots, un gran Carnaval!