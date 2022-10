El Carnaval de Solsona participa en una jornada sobre el carnaval de terra endins a Torelló

El passat dissabte 8 d’octubre, alguns membres de la Junta de l’AFCS (Associació de Festes del Carnaval de Solsona) van assistir a Torelló per participar d’una jornada on es van discutir múltiples efectes dels carnavals, juntament amb el Carnaval de Torelló i el Carnaval de Vilanova i la Geltrú.Àlex Vilanova, president de l'AFCS va fer una presentació del Carnaval solsoní, des dels seus inicis fins l’actualitat, tot explicant com l’Associació es finança per dur-lo a terme.Posteriorment, va participar en una taula rodona en la que es van poder debatre diferentsaspectes dels carnavals participants.Per cloure la jornada, es van formar diferents grups en els que s’analitzaven diferentsimpactes de la festa (cultural, social, de salut i benestar, econòmic, ambiental i governança i de la pròpia organització) i se n’extreien propostes de millora per a cadascun d’aquests àmbits.Va ser enriquidor poder fer una posada en comú dels tres carnavals participants i analitzarels diferents impactes que ronden la festa, tot coneixent on s’ha de treballar perquè elCarnaval de Solsona segueixi creixent.