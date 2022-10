Quan a Solsona es celebrava la Festa de la Guàrdia Civil

per Ramon Estany

Recull de celebracions del 12 d'octubre a Solsona

Avui és 12 d'octubre, Festivitat del Pilar, i patrona de la Guàrdia Civil. Fins no fa gaires anys, aquesta diada era celebrada a Solsona institucionalment per la comàndància de la Benemèrita ubicada a Solsona. Aquest dia, agents i comandaments, assistien a una Missa a l'església del Cor de Maria i posteriorment oferien un aperitiu, a les autoritats convidades, que acostumaven a ser, l'alcalde i regidors de Governació de Solsona, el president del Consell Comarcal i Conseller Comarcal de Protecció Civil, així com a representants i agents de la Policia Local, Mossos d'Esquadra i Agents Rurals.Els fets de l'1 d'octubre del 2017, però van aconsellar interrompre aquesta celebració pública.