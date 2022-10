Laia Gilibets i Aleix Toda triomfen a la Trepitja Garrotxa

per Redacció,

La 10as’ha tancat a la Garrotxa en el que ha estat la VII edició de laorganitzada des del CE Olot, segons informa el web de la Federació Catalana d'Entitats Excursionistes (FEEC). Una cursa exigent pels frondosos boscos de tardor de l’Alta Garrotxa va servir per tancar la temporada i per definir els campions de la competició.Els 84 km 4.500 metres de desnivell de la cursa van servir per seguir demostrant que(EA Mont-Roig del Camp) i(CE Solsonès) arribaven de la millor manera al final de temporada i han estat dos dels noms propis de la campanya d’ultraresistència.Toda i Gilibets, que ja van ser campions de Catalunya a Berga, s’han emportat la Trepitja Garrotxa i Aleix Toda la Copa Catalana de Curses d’Ultraresistència al costat de(CE Madteam) que ha guanyat la general en categoria femenina.