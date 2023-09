El simulacre de Protecció Civil és rebut entre sorpresa i bromes al Vallès Oriental

El Vallès Oriental ha estat dels primers territoris de l'entorn de Barcelona on Protecció Civil ha fet sonar l'en el simulacre que es duu a terme aquest dijous.A Mollet del Vallès, els clients del bar Palentino, que sabien que es faria la prova, han esperat ambque els seus dispositius sonessin al punt de les 10.00 h, i així ha passat, tret d'alguns que no tenien configurada la recepció d'alertes. El so, acompanyat del text corresponent, ha arribat uns segons més tard de l'hora establerta, fet que ha suposat que alguns clients fessin broma i donessin el test per fracassat abans de temps. El balanç, però, és positiu, amb la mirada posada en possibles emergències, com ara incendis o forts aiguats.