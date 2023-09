El conseller de Salut,, ha inaugurat aquest dimecres el, un edifici satèl·lit de l'Hospital Clínic de Barcelona situat en terrenys de l'Hospital de Granollers.L'equipament atendrà cada anydels hospitals de la C-17, concretament de Vic, Granollers, Mollet i Sant Celoni. L'edifici s'ha pensat per dur un servei de qualitat com és el de la radioteràpia al territori, de manera quedels usuaris oncològics del Vallès Oriental i d'Osona, concretament el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, la Fundació Sanitària Mollet i l'Hospital de Sant Celoni. En ell s'hi troben equipaments de darrera generació per administrar els tractaments, en totes les seves especialitats, amb capacitat per administrar prop de 500 tractaments per accelerador i any."Pràcticament un 75% dels malalts amb càncer necessiten tractament de radioteràpia, i molts d'aquests que pateixen o patiran càncer a l'entorn de la C-17 es podran beneficiar d'un equipament com aquest i estalviar-se el viatge a Barcelona, rebent el mateix tractament que rebrien allà", detalla el director general de l'Hospital Clínic,, que calcula que s'estalviaran uns 16.000 desplaçaments anuals. De fet, s'estima que l'any 2025 el nombre de pacients diagnosticats de càncer a Europa superarà anualment els 4,5 milions, el 50% dels quals necessitaran tractament de radioteràpia.La instal·lació compta, gràcies al Pla INVEAT d’infraestructures estatal gestionat pel Servei Català de la Salut, amb, un TAC per a la preparació i planificació dels tractaments, que incorpora un sistema 4D per a l’adquisició del moviment respiratori, i de consultes externes per visitar els pacients.Els nous acceleradors permetran oferirutilitzant tècniques com la modulació d'intensitat (IMRT/VMAT), radioteràpia guiada per la imatge (IGRT). De la mateixa manera, obre la porta a aplicar tècniques de control i sincronització del moviment respiratori (Gating) que possibilita la monitorització i sincronització del moviment respiratori durant l’administració del tractament i que està especialment indicades en càncer de mama i de pulmó."Integrem totes les etapes que ha de seguir el pacient, des de la primera visita mèdic, el TAC, el tractament i les visites posteriors", detalla la cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Clínic, Meritxell Mollà. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat que la inauguració d'aquest dimecres no és la d'un simple edifici."No estem inaugurant una seu de l'Hospital Clínic, suposaque es basa en l'experiència de l'eix de la C-17, que els avanço que desapareixerà", ha destacat el conseller. En aquest sentit, ha apuntat que ho farà per esdevenir un canvi de l'estructura assistencial, que es farà no només aquí, si no en altres demarcacions com Lleida o Girona, i que permet articular els serveis de salut d'acord amb el territori i la proximitat amb els pacients.