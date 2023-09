L​'Agrupació Sardanista i la Cobla Ciutat de Granollers guanyen el Guardó Salvador Casanova

L'i lasón les guanyadores del. La decisió s'ha donat a conèixer aquest diumenge en un acte a la Porxada. El premi arriba enguany a la 13a edició.En un comunicat,-que impulsa el premi- ha destacat que el jurat "aprofitant l'embranzida que està prenent enguany la sardana, ha cregut que era un bon moment per reconèixer la tasca -callada i soterrada- que moltes entitats i agrupacions han estat fent durant anys per tal de mantenir viva la flama de la dansa popular catalana".A Granollers, des de l'any 1954 l'Agrupació Sardanista "va desplegar una àmplia activitat cultural en ple franquisme, i des d'aleshores no ha cessat en la tasca de promoure la sardana, amb ballades, aplecs, concerts i omplint les places de la nostra ciutat". A més, han destacat que la mateixa Agrupació Sardanista va estar al darrere de la creació d'una cobla a la ciutat. Primerament, l'any 2001, amb l'empenta d'Enric Pey i Rufi, músic granollerí. I posteriorment, l'any 2014, amb la Cobla de la Ciutat de Granollers.El guardó Salvador Casanova es va crear amb la voluntat dea Salvador Casanova i Grané, "polític i lluitador que va dedicar totes les seves energies a treballar per l'alliberament nacional de Catalunya". El guardó vol reconèixer "la persona, el col·lectiu o l'entitat de Granollers o de la comarca que s'hagi destacat pel seu servei i la seva acció a favor de la llengua, la cultura i la nació catalanes".En finalitzar l'acte, el conseller de Salut,, i la portaveu del Grup Municipal d'ERC-AM,, han fet una ofrena floral a Salvador Casanova a la mateixa Plaça de la Porxada.