Barnusell reivindica l'«ús i la vitalitat» del català, però alerta que s'ha de seguir «protegint, promovent i utilitzant»

L'alcaldessa de Granollers,, ha fet unaen el BAN de la Diada de l'Onze de Setembre. En el text, destaca que el català és "un dels béns més preuats que tenim" i "eina de cohesió social i de convivència, d’aquesta Catalunya plural i diversa que som". La batllessa aprofita per reivindicar "l’ús i la vitalitat" del català, però també alerta: "Hem fet passos, però cal continuar protegint-la, promovent-la i utilitzant-la arreu: a les institucions, a les aules i, sobretot, a les places i als carrers, en el nostre dia a dia. És necessària la implicació de tothom per assegurar-ne l’èxit".Barnusell diu que la Diada, i cada dia, "reafirmem el nostre tarannà, les nostres senyes d’identitat, la nostra llengua i la nostra cultura. Un dia que rememora la nostra història, el nostre llegat i les nostres arrels. I alhora, també, un dia per parlar de present i, sobretot, de futur".L'alcaldessa també aprofita per destacar que el país és "terra d’acollida i terra d’oportunitats": "Així ha estat sempre al llarg de la història. Ho és ara i ho ha de seguir sent. Des de cadascun dels nostres pobles i ciutats, també des de Granollers. Des de tots els àmbits, des de totes les entitats, des de totes les institucions. Donar la mà a aquells que arriben buscant un futur millor és part de la nostra essència. Des de Granollers, seguirem teixint aliances i complicitats per construir plegats una Catalunya que avanci per afrontar els reptes globals d’un món més just, més lliure i més solidari".Finalment, defensa que "amb la constància, la tenacitat i l’esforç que ens caracteritza com a poble, plegats ho aconseguirem. Ho dic amb la determinació i la convicció que junts, com a catalanes i catalans, avancem més i millor davant de moments d’incertesa i complexitat i davant dels reptes i de les oportunitats que se’ns presenten".

Ban Alba Barnusell Diada by naciodigital on Scribd