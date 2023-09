Granollers celebra l'acte institucional de la Diada de l'Onze de Setembre

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Granollers commemora l'11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb la participació de 43 institucions i entitats que fan l'ofrena floral.<br>Un acte en que s'ha fet lectura del BAN de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell i l'<a href="https://twitter.com/esbartgra?ref_src=twsrc%5Etfw">@esbartgra</a> ha interpretat el Ball d'Homenatge. <a href="https://t.co/osNrKmVG3c">pic.twitter.com/osNrKmVG3c</a></p>— granollers (@granollers) <a href="https://twitter.com/granollers/status/1701208525567856794?ref_src=twsrc%5Etfw">September 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Aquest dilluns 11 de setembre a la plaça Onze de Setembre s'ha fet l'acte institucional i l’ofrena floral amb motiu de la, amb la participació deciutadanes.Les veus femenines delde la Societat Coral Amics de la Unió han estat les encarregades de la música de l'acte. La primera peça que han interpretat ha estat Txoria txori, de Mikel Laboa. Tot seguit, s'ha fet la lectura del BAN de l'alcaldessa de Granollers,L'ha participat un any més amb el, una dansa creada pel coreògraf Joan Serra, amb la música de Josep Ferrer i Torres. La peça Polca de Sant Celoni, triada per Jaume Arnella perquè esdevingués el Ball d'Homenatge, ha estat dansat, en aquesta ocasió, per, acompanyats a l'acordió per Albert Forns.L'acte solemne ha finalitzat amb la interpretació de Cant de lluita, de Roba Estesa, a càrrec del Cor Sound 8, i el can d'Els Segadors.