Instituts sense mòbils a Granollers: «Eren font de problemes»

Les famílies

. Aquest inequívoc missatge és un dels més presents a través de cartells a l', de Granollers, amb l'inici d'aquest curs. Des de dimecres, el centre prohibeix explícitament que l'alumnat tingui els seus dispositius fora de les motxilles, ondes que comencen les classes fins que marxen, a dos quarts de tres del migdia.A l'Institut Carles Vallbona també ho regulen: per segon curs, abans d'iniciar les primeres classes, el mestre recull un a un els telèfons amb una petita safata i, d'on no sortiran fins l'hora de marxar.Són dos exemples de com els centres d'educació secundària granollerins ja regulen. "Fa dos anys ens vam trobar que eren. No només per, també per... ens vam veure", explica a Nació la cap d’estudis d’ESO i Batxillerat de l'Institut Carles Vallbona,. "En el moment de prohibir els mòbils a l’aula estaven, feien més cas al professor ia l’hora del pati. Jo mateixa havia vist alumnes jugant a videojocs durant tota l'hora del pati. Ara xerren i parlen de les seves coses", afegeix.La directora del Celestí Bellera,, es troba en les primeres hores de la mesura: "És la regulació de l’ús d’un dispositiu en un espai que compartim 65 professors i 200 i escaig alumnes". I resumeix el problema: "Pot ser una eina molt potent, però alhora. Hem arribat al punt d'haver d'intervenir", reconeix.De fet, en aquest centre ja van intentar posar fil a l'agulla el curs passat, però no va acabar de funcionar: "Vam establir un dia sense mòbil per veure quina acollida tenia entre l'alumnat. Com és normal, al principi hi va haver alguna reticència, però després va ser bona. Al final, però, es va anar flexibilitzant i era difícil de mantenir. Però ja vèiem que, amb l'alumnat xerrant", recorda Moreno. I ara ja ho apliquen de dilluns a divendres. És optimista de com anirà el curs i explica que analitzaran i avaluaran la posa en marxa de la regulació.La directora, de fet, defensa que els centres han d'intervenir: "Al final, el que vols és intentar quei que això pugui tenir una influència fora del centre. Som, però no només nosaltres hauríem de fer aquesta reflexió. També li tocaria al club de futbol o de qualsevol esport on juguin, a l'esplai... per veure de quina manera es poden esperonar relacions directes".Floriach, per la seva banda, puntualitza que ells consideren la iniciativa "com una prohibició, però no total". I és que es pot arribar a permetre l'ús puntual del dispositiu si la matèria ho requereix o si es vol tractar a classe el funcionament dels dispositius o d'alguna aplicació.Els dos centres agraeixen el suport que han rebut les famílies dels adolescents. La responsable del Carles Vallbona relata que al centre "les famílies, el Consell Escolar i l'AMPA ens van dir que la consideren una bona iniciativa". Al Bellera, les primeres reaccions també han estat de suport. I, en cas que les famílies hagin de comunicar-se amb els adolescents, es fa com abans: "Nosaltres els hi diem que no cal que portin telefon. Si el volen dur, d'acord, però ja saben que ha d'estar amagat fins que surtin per la porta. I si els hi han de dir alguna cosa per telefon,".