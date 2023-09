La Festa Major de Corró d'Avall no tindrà fira d'atraccions

La. L'Ajuntament de les Franqueses ha comunicat que els firairesparticipar-hi alal que han obligat les obres de l'R3 "tot i els esforços de l’Ajuntament per evitar un possible impacte econòmic" en aquest col·lectiu."Adif, propietari de part dels terrenys on s'ubicava tradicionalment, té reservat l'espai per instal·lar material i maquinària de les obres que s'han d'iniciar a l'estació de rodalies de les Franqueses. Davant la impossibilitat d'ús de la zona d'estacionament de l'estació, a finals del mes de juliol, el consistori ja va comunicar als firaires el canvi d'ubicació de la fira", explica el consistori en un comunicat. "L’espai proposat se situa al polígon del Congost molt proper a Cal Gavatx i a uns 100 metres de distància de l'emplaçament tradicional", afegeix. I conclou: "En un primer moment, els firaires, tot i les seves reserves, es van mostrar partidaris a valorar el canvi d'ubicació".L'Ajuntament també explica que hi han treballat durant l'estiu "per proposar alternatives que no afectessin l’afluència de públic i, per tant, evitar un possible impacte econòmic negatiu als firaires. En aquest sentit, fins i tot es van programar activitats de festa major en aquest emplaçament amb l’objectiu de promoure el desplaçament de la ciutadania fins aquest zona".Finalment, detalla que aquest dimarts, durant una reunió entre totes les parts, els firaires van declinar participar a la festa. "L’equip de govern lamenta que, tot i que haver invertit tots els esforços a trobar una alternativa viable i satisfactòria, aquest any la Festa Major de Corró d’Avall no pugui comptar amb una fira d’atraccions", conclouen.