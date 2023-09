Més de 13.000 alumnes comencen aquest dijous el curs escolar a Granollers

Reformes

A Granollers, les classes d’infantil, primària i secundària començaranque a la resta de Catalunya. Serà aquest dijous, 7 de setembre, amb motiu del festiu de l’1 de setembre que cau en Festa Major. Des del primer dia del curs s’oferirà l’horari lectiu sencer, fins a les 16.30h.D'altra banda, però, seràquan s’iniciaran les classes de les escoles bressol municipals, que mantenen la gratuïtat en l'etapa 2-3 anys; i de batxillerat, dels cicles de formació professional de grau mitjà i superior, i d’altres cursos d'especialització de formació professional i programes de formació i inserció, i cursos específics d'accés a cicles de grau mitjà o superior.Segons ha precisat l'Ajuntament, enguany a Granollers hi ha 230 alumnes matriculats a les escoles bressol municipals i, per segon curs consecutiu, l’etapa 2-3 anys és gratuïta.Pel que fa als cicles d’infantil i primària, s'ofereixen 5.981 places públiques i concertades, 3.200 places de secundària, i 3.870 a formació postobligatòria als centres públics, concertats i privats. Les dades de matrícula actualitzades estaran disponibles a finals de setembre.Una de les novetats d’aquest curs en l’etapa de formació postobligatòria és l’augment de l’oferta formativa.Aquest mes d’agost s’ha iniciat la reforma i naturalització dels patis de les escoles Granullarius i Salvador Espriu, dues de les propostes guanyadores que van rebre més suports en la segona edició dels Pressupostos Participatius de Granollers. Aquestes obres, que finalitzaran a principis de tardor, conviuran sense impediments amb l’activitat escolar.Principalment, les reformes consisteixen en la transformació i millora dels espais exteriors, amb noves propostes de joc més diverses, naturals, educatives i inclusives, l’ampliació de la vegetació i els espais d’ombra, per crear ambients més agradables i l’adaptació dels patis a les noves necessitats sorgides per l‘emergència climàtica amb reg automàtic i millora del drenatge del terreny per aprofitar les aigües pluvials. Les obres suposen una inversió al voltant dels 140.000 euros per escola.De fet, aquest estiu s’han aprofitat els mesos de juliol i agost per fer obres i treballs de manteniment als centres educatius. Les obres i reformes, amb un pressupost de gairebé 132.000 euros, tenen com a principals objectius la modernització dels espais i la millora de la climatització i l’eficiència energètica dels edificis. S'ha actuat a les escoles Joan Solans, Mestres Montaña, Ponent, Granullarius, Joan Solans i al Centre Vallès i al Centre de Normalització Lingüística.Abans de l’inici de la temporada d’estiu es van distribuir prop de 400 ventiladors i equipament informàtic als centres educatius municipals, es van reformar alguns lavabos i es van renovar els instruments de l’Escola Municipal de Música.