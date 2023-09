Denuncien el responsable d'un establiment de Granollers que venia alcohol a menors d'edat

Els Mossos van denunciar, el 2 de setembre, el responsable d'un establiment comercial de Granollers queSegons informa la policia, una mare va informar-los que, dies enrere, la seva filla menor havia patit unaprovocada per la ingesta de l'alcohol que acabava de comprar en un establiment comercial de la capital vallesana sense que ningú li demanés acreditar la seva majoria d'edat.Els agents van anar controlant l'establiment i, uns dies més tard, van corroborar la informació de la mare, ja que van detectar com menors d'edat compraven alcohol dins de l'establiment en qüestió sense que ningú els demanés el DNI.Per aquests fets, la policia va denunciar el responsable de la botiga d'alimentació al Departament de Salut. I és que els establiments comercials no poden vendre alcohol de cap tipus als menors d'edat i tenen l'obligació d'assegurar-se que els compradors tenen més de 18 anys.