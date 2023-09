L'Hospital de Granollers destaca la importància de l'exercici físic per les persones amb mieloma múltiple

En el marc del Dia Mundial del Mieloma Múltiple que se celebra avui, 35 pacients oncohematològics han participat aquest dilluns a l'Hospital General de Granollers en una jornada presencial del programade Sanofi, una, dirigida i supervisada per un fisioterapeuta del mateix centre.El programa EnforMMA és una iniciativa que neix amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels. El programa consisteix en la promoció de l'activitat física segura i adequada a les condicions físiques diferents de cada pacient, com a part. Aquesta iniciativa compta amb el suport d'un grup multidisciplinari d'experts, en col·laboració amb la Comunitat Espanyola de Pacients amb Mieloma Múltiple (CEMMP) i l'Associació Espanyola d'Afectats per Limfoma, Mieloma i Leucèmia (AEAL), i amb l'aval de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH).EnforMMa s'integra dins del compromís de Sanofi per millorar la vida de les persones amb malalties hematològiques. Concretament, el mieloma múltiple és. A diferència de la majoria dels tipus de càncer, no apareix en forma de tumor, sinó que s'origina a causa d'una anomalia molecular que fa que les cèl·lules secretin proteïnes monoclonals (proteïna M) en excés i destrueixin el teixit de la medul·la òssia. En aquest procés, les cèl·lules canceroses es divideixen i s'estenen pel teixit esponjós dels principals ossos del cos com el maluc, les costelles o l'espina dorsal.La degeneració òssia que provoca el mieloma múltiple comporta símptomes com el cansament per anèmia, lesions òssies, infeccions víriques i bacterianes, insuficiència renal o hipercalcèmia. Arribant a condicionar greument la vida dels pacients que conviuen amb la malaltia.