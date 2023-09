​Aleix Espargaró toca la glòria al Circuit

Moto2 i Moto3

El Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2023 serà recordat amb un nom propi: el d'. El català ha estat el dominador absolut del cap de setmana, sumant una doble victòria al Gran Premi de casa. Avui, a més, l'afició local ha tingut l'oportunitat de veure al podi a un altre representant català,, el qual li ha donat el primer doblet a Aprilia en la categoria reina.Aquest context ha tingut lloc avui davant un total deque, sumats als del divendres i el dissabte de Gran Premi, fan un total acumulat de 152.065 (27.621 el divendres i 52.589 el dissabte).Aleix Espargaró, Maverick Viñales i Aprilia Racing no podrien haver imaginat un millor esdeveniment que el de Catalunya. El conjunt italià ha sumat un total de quatre posicions de podi, amb un primer-tercer a l'Sprint Race d'ahir i un primer-segon en la cursa d'avui. Per a Aleix Espargaró, a més, és la seva segona victòria de la temporada, i molt probablement la més especial de la seva carrera esportiva. Espargaró, un dels causants de la vinculació de Viñales amb Aprilia, ha pogut gaudir de l'or acompanyat del seu amic.Aquest feliç desenllaç per als protagonistes del dia, no obstant això, s'ha vist precedit d'un inici de cursa una mica més abrupte. En la sortida del CatalanGP, Enea Bastianini intentava guanyar posicions prenent l'interior del primer gir, però el de Ducati clarament es quedava sense espai i provocava una caiguda múltiple en la qual s'han vist implicats Johann Zarco, pilot amb el qual impactava directament; i posteriorment Álex Márquez (Gresini Racing MotoGP), Marco Bezzechi (Mooney V46 Racing Team) i Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP).Uns metres més endavant el poleman,, guiava la llarga fila de motos fins que la seva Ducati patia una inesperada sacsejada que el feia caure a terra. Aquest incident, juntament amb l'anterior, han provocat una bandera vermella per a garantir la seguretat de tots els implicats. Transcorreguts 21 minuts, la graella de MotoGP s'ha tornat a formar a la recta principal del Circuit. En aquesta sortida han faltat les dues Ducati oficials, Bagnaia i Bastianini. Tots dos estaven al centre mèdic realitzant-se revisions mèdiques. Els pilots han estat conscients en tot moment i han estat traslladats a l'hospital per a seguir amb les proves mèdiques necessàries.El CatalanGP, per tant, ha seguit amb un Jorge Martín (Prima Pramac Racing) prenent les regnes, encara que pressionat per les dues Aprilia. Aquesta situació ha canviat molt ràpid, ja que Maverick Viñales li ha arrabassat la posició d'honor. Una volta més tard, Espargaró deixava enrere també a Martín. A partir d'aquest moment, Maverick Viñales ha posat el pilot automàtic durant gran part de la cursa, amb Aleix Espargaró després d'ell. Les dues Aprilia obrien fins i tot una escletxa de dos segons respecte a Martín, demostrant un gran ritme.A quatre voltes del final, Aleix Espargaró ha decidit atacar. El de Granollers s'ha posat primer al primer gir del traçat, i Viñales ja no l'ha pogut atrapar. Les dues Aprilia, amb uns pneumàtics amb una gran degradació, han fet un esprint final a consciència per a poder donar-li aquest resultat històric a la marca italiana. Espargaró ha pogut travessar la línia de meta en aquesta tan desitjada primera posició, la qual li ha dedicat a Pecco Bagnaia; seguit de Maverick Viñales i Jorge Martín.Johann Zarco i Miguel Oliveira s'han quedat a les portes del podi, mentre que un regular Álex Márquez ha obtingut una lluitada sisena plaça davant l'afició local. El vencedor de la passada edició del CatalanGP, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), ha vist la bandera de quadres després del català. La situació del francès contrasta molt amb la de l'any passat, i és que aquesta temporada se li està complicant.Marc Márquez (Repsol Honda Team), per part seva, ha estat lluitant en el grup de pilots on es trobava el seu germà, amb menys fortuna per a ell, que finalment ha estat 13è. El de Cervera, tot i això, ha promès davant de la seva grada que l'any que ve serà millor.(GASGAS Factory Racing Tech3) ha estat l'únic pilot català que no ha pogut acabar la prova a causa d'alguns problemes mecànics. Sabor agredolç per al germà del vencedor, que ahir tampoc va poder creuar la línia de meta.A Moto2, Jake Dixon ha sumat la seva segona victòria de la temporada, mentre que a Moto3 David Alonso ha aconseguit avui el que semblava impensable en la categoria més igualada del Mundial. El pilot del Gavina GASGAS Aspar Team li ha donat la tercera victòria consecutiva a l'equip en el Circuit després d'una actuació brillant.