La gran festa de MotoGP, a punt al Circuit

Elha presentat oficialment aquest dimecres el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2023. Ho ha fet a Barcelona, al Born Centre de Cultura i Memòria, en un esdeveniment en què hi han estat presents el president del Circuit i Conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent; Carmelo Ezpeleta, conseller delegat de Dorna Sports; Josep Mateu, president del RACC; Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló; Pau Solanilla, Comissionat de Relacions Internacionals i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona; i Josep Lluís Santamaría, director general del Circuit de Barcelona-Catalunya.Els protagonistes, però, han estat alguns dels protagonistes del cap de setmana: des dels germansfins a, tots ells pilots catalans que defensaran la cursa de casa des de cadascuna de les categories del Mundial de Motociclisme.Roger Torrent ha assegurat que la celebració del gran premi "vol dir continuar acollint les millors competicions i avançar en la implantació del Pla Estratègic". Torrent ha destacat que amb aquest esdeveniment Catalunya "tornarà a ser el centre del món". El conseller ha recordat l'aposta que s'ha fet per a "millorar el Circuit i continuar amb la celebració de diferents competicions amb una infraestructura més sostenible i que beneficiï als pilots, a l'espectacle i a l'experiència del públic".El director general del Circuit, Josep Lluís Santamaría, ha recordat que tornarà a haver-hi MotoE i ha posat èmfasi en les novetats que tant el Circuit com Dorna han implementat en aquesta edició "Ens hem centrat en fer l'experiència del públic molt més satisfactòria, amb fonts d'aigua, ombres i noves propostes d'entreteniment", ha dit.Pel que fa a la part esportiva, el primer a parlar sobre el GP de casa ha estat Pol Espargaró. El granollerí ha afirmat que "és per a mi un orgull estar competint amb els millors pilots del món. Després d'un temps sabàtic bastant llarg per la meva lesió, torno al Circuit, un lloc en el qual han estat molt pendents de la meva recuperació, i ho agraeixo. Ells han format part de la meva pretemporada i m'han ajudat molt. A més, en el temps que he estat fora la moto ha millorat moltíssim gràcies a la gran aposta de GASGAS".El seu germà Aleix, ha destacat "la gran tasca que estan fent a Aprilia, ja que som molt competitius. La idea és estar en el podi a finals d'any, el nou format de MotoGP reparteix molts més punts, així que tot estarà molt més obert fins al final". Com no podia ser d'una altra manera, el gran dels Espargaró ha fet referència a la passada edició del CatalanGP, esdeveniment en el qual va perdre el podi al donar per finalitzada la prova una volta abans. "Enguany,, i no he posat el nou marcador del Circuit perquè no m'hi cabia al disseny", ha dit entre riures.Álex Márquez ha representat avui les llums dels germans motociclistes. "Està sent una temporada bona per tot el que estem aconseguint. Encara que una victòria a l'esprint no és el mateix que una el diumenge, és un pas endavant molt gran. Això es deu al fet que la moto funciona molt bé, i estem tots molt contents, perquè dona gust anar a les curses i saber que pots optar a posicions davanteres i lluitar amb els rivals, en un circuit a més en el qual gaudeixo molt", ha puntualitzat el pilot de Ducati.A Marc Márquez, per part seva, li està tocant veure més les ombres enguany que al seu germà, com ell mateix ha reconegut. "Enguany està costant una mica, però anem millorant. Intentarem fer gaudir als espectadors com sempre, a més sembla que el temps pot ser canviant així que això ens pot ajudar. En els bons moments és fàcil tenir suport, però ara, que no tot va tan bé, és quan més valores l'escalfor de l'afició. Jo ho tindré gràcies a la grada Marc Márquez".Tampoc han faltat els representants de Moto2 i Moto3. Albert Arenas ha reconegut que "Moto2 és una categoria molt difícil i hem de quadrar-ho tot perquè realment la moto és molt bona i tenim potencial. No hi hauria millor manera de celebrar el GP de casa que amb un podi". Xavier Artigas, en una direcció molt semblant, ha declarat que "encara que el principi de temporada va anar bé, no hem pogut mantenir aquest ritme. Hem de veure què és el que ens fa més febles i millorar. És un circuit en el qual sempre m'he trobat còmode".