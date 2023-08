Apareixen peixos morts al parc del Falgar, a les Franqueses

Les últimes hores, diversos usuaris de les xarxes socials han alertat que han aparegut diversos exemplars dea la bassa del, a les Franqueses.L'Ajuntament franquesí ha emès un comunicat en què explica els motius que hi hauria darrere d'aquest fet: per una banda, ladeguda a les altes temperatures de la darrera setmana; i, per l'altra, el funcionament deficient delque alimenta la bassa, que hauria obturat la bomba que impulsa l’aigua des de la depuradora de la Garriga fins al sistema de llacunes, a la part nord del parc, també hauria contribuït a la baixada de l’oxigen dissolt a l’aigua. A més, aquestes dues problemàtiques haurien fet proliferar més algues a la superfície.El consistori afegeix que en les pròximes hores "es procedirà a avaluar l’avaria de la bomba i a fer la neteja necessària perquè torni a circular l’aigua en el sistema de llacs i millorar els nivells d’oxigen del medi aquàtic". Pel que fa als exemplars de carpes que han aparegut morts, expliquen que "es tracta d’una espècie no autòctona i introduïda de manera artificial".Finalment, l'Ajuntament explica que aquest matí s’ha fet una primera valoració visual de la zona i "s’ha constatat que, tot i aquest episodi de calor i sequera acusades, la situació de la zona humida és bona i manté els exemplars d’ocells habituals durant aquest època de l’any".