Detinguts ​dos lladres que havien entrar a robar a cases del Vallès Oriental

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 47 i 29 anys perdel Vallès Oriental. Els lladres sempre seguien un mateix patró i tenienen una zona boscosa de Badalona on hi guardaven la roba amb la que cometien els robatoris i feien el triatge de les joies que acabaven de sostreure. Els agents tenen acreditada la participació enen dues cases dei dues de, però també una altra a Premià de Dalt, tot i que no es descarta que puguin estar relacionats en més robatoris. Un dels lladres va ser detingut el 24 d'agost a Montgat mentre que l'altra detenció va ser el dia 25 a Barcelona.Se'ls va arrestar com a presumptes autors dels delictes de robatori amb força i falsificació de document públic, oficial o mercantil, ja que canviaven les plaques de matrícula del cotxe que utilitzaven quan robaven.Els investigadors van tenir coneixement que dos homes es dedicaven a cometre robatoris en cases fent servir sempre un mateix patró. Primer de tot, es desplaçaven amb un vehicle de lloguer fins a Badalona. Un cop al lloc, deixaven el vehicle estacionat i es dirigien fins a una zona boscosa on tenien guardada roba de color negre per posar-se iper cometre els robatoris.Ja canviats de roba i amb les eines per cometre els robatoris, caminaven fins a Montgat, on tenien un segon vehicle al que li canvien les plaques de matrícula i amb el que es desplaçaven fins als pobles que consideressin adients per a entrar a les cases a robar, fent servir les eines que havien agafat.Quan ja havien robat tornaven a la zona boscosa on triaven les joies que acabaven de sostreure i deixaven tirades les que no els interessessin, a banda de canviar-se un altre cop de roba, deixar amagades les eines i anar a buscar el cotxe de lloguer amb el que tornaven a casa seva.El dia 24 d'agost els investigadors van detenir un dels dos homes a Montgat, el qual portava a sobre un passamuntanyes, guants i un telèfon mòbil. A l’interior del cotxe hi havia una gran quantitat d’eines amb les que cometien els robatoris i dos jocs de plaques de matrícula que no corresponien amb les originals. També van localitzar l’amagatall a la zona boscosa on hi havia la roba de carrer i les joies tirades que no els interessaven. L'altre home es va detenir el dia següent a Barcelona.El dia 25 d’agost es va fer una entrada i escorcoll al seu domicili de Barcelona on van trobar monedes i bitllets de diversos països, euros en efectiu, tres rellotges, cinc telèfons mòbil d’alta gamma i diverses joies.