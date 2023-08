Detenen un fals observador de futbol per captar menors i agredir‑los sexualment a la Llagosta

Els Mossos han detingut unrelacionat amba un menor de 16 anys. Agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sant Martí de Barcelona van detenir el 23 d’agost el presumpte agressor, queper captar menors que jugaven al carrer o en parcs infantils. En la majoria dels casos, provenien de, a les quals assegurava que els seus fills acabarien sent jugadors professionals si ell els entrenava. Els Mossos d'Esquadra sospiten que podria haver-hi. El detingut havia ingressat a presó en almenys quatre ocasions per delictes relacionats amb abusos sexuals a menors.La investigació es va iniciar el 4 d’agost, quan el responsable d’un club esportiu es va posar en contacte amb els Mossos i va explicar que el pare d’un nen els havia preguntat si disposaven d’un observador de jugadors. El pare va alertar que hi havia un home que havia promès als seus dos fills menors d’edat que podien acabar jugant a clubs prestigiosos si ell era el seu entrenador personal. Segons publica El Periódico, quan detectava una possible víctima s'hi apropava ii que ell treballava per a clubs de futbol com la Penya Barcelonista Barcino, Penya Barcelonista Cinc Copes o el Fútbol Club Sant Martí.De fet, el fals observador s’havia posat en contacte amb alguns pares per fer-los signar una autorització conformea casa seva i s’encarregués del seu entrenament. L’home mostrava documents on feia constar que era massatgista, fisioterapeuta, entrenador de futbol i entrenador personal per donar credibilitat al seu relat. Més tard els Mossos van tenir coneixement que una altra persona s’havia posat en contacte amb el mateix club i els havia explicat la mateixa història.El passat 23 d’agost els investigadors van poder accedir al local, situat a la Llagosta, on l’home suposadament s’emportava els menors a qui presumptament agredia sexualment. A l’interior, dins una habitació on hi havia diversos matalassos,. L’home va ser detingut i els agents van fer un registre judicial del local, que tenia dues estances. Els agents van trobari de temàtiques de l’esport i futbolístiques, així com pòsters i bufandes esportives.També es van localitzar diverses bosses plenes de roba infantil, principalment banyadors, pantalons curts i botes de futbol, i es van trobar. A l’interior del vehicle es van localitzar diverses inscripcions a clubs de futbol i multitud de llibretes amb anotacions i telèfons.Els agents van certificar que el menor havia conegut l’home feia unes setmanes i que almenys havia estat al local quatre vegades. Segons les declaracions del menor, el fals entrenadormentre li feia massatges per diferents parts del cos.Els Mossos d’Esquadra sospiten quedel detingut i que haurien caigut en les falses promeses que els feia sobre el seu futur en el mon del futbol per acabar agredint-los sexualment.