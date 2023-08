La línia Vic - Tona - La Garriga - UAB tindrà el doble d'expedicions diàries

La línia de buspassarà a tenirque quan es va posar en marxa, ara fa dos anys. Així, en comptes de tres diàries en cada sentit, n'hi haurà sis, com ha anunciat l'empresa operadora, Sagalés.L'associacióha valorat "molt positivament" aquesta duplicació, ja que considera que "contribuirà a satisfer la demanda dels usuaris" i millorarà la connexió amb transport públic amb una de les universitats més grans del país.Entre les principals millores cal destacar que permetrà arribar a la UAB, i tampoc hi haurà una franja desense expedició a la tarda, com passava fins ara.En definitiva, les noves expedicions faciliten la mobilitat en transport públic des d'Osona i el Vallès Oriental fins a la UAB, però també a altres destinacions del Vallès Occidental, aprofitant la connexió de la universitat diverses poblacions a través dels. Per tant, serà una línia que podran aprofitar els estudiants i el personal docent i administratiu de la UAB però també altres persones que treballin a la comarca.