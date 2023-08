Neix el grup de suport als «Tres de Granollers», condemnats per la manifestació del tercer aniversari de l’1‑O

Laha estat l'escenari de la presentació del, tres joves de la capital vallesana condemnats per llençar pedres a una furgoneta dels Mossos d'Esquadra durant una manifestació amb motiu del tercer aniversari de l'1-O a Barcelona, l'any 2020.Com han explicat els responsables de la defensa dels nois,, el grup de suport té previst fer accions durant la Festa Major de Granollers , que arrenca la setmana vinent. També han dit que al juliol es va presentar un recurs a l'contra la sentència, que consideren que vulnera eli laPer altra banda, exigeixen que es depurin responsabilitats en el cos dels, ja que afirmen que l'acusació és "falsa": l'Audiència només s'ha basat en la paraula dels agents implicats, sense aportar cap altra prova.Dos dels tres joves estan condemnats per delictes d', i al tercer se li demana mig any més de presó i una indemnització deper un altre delicte dea l'agent que el va detenir.