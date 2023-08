L'Eurojackpot deixa més de 200.000 euros a Granollers

L'de l'ha repartit un total dea Granollers, en el sorteig del passat divendres, 18 d'agost.L'agent venedor, del punt de venda número 7, situat a la plaça de la Caserna, ha estat qui ha portat la sort a Granollers.L'Eurojackpot és un sorteig en què participen diversos països de l'espai econòmic europeu, i té un pot de mínim, que s'incrementa cada setmana si no hi ha encertants de primera categoria. En aquest cas, el granollerí o granollerina afortunat s'ha endut un premi de, i hi ha hagut un encertant de Primera a Alemanya.