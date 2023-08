Un camió de les escombraries calcinat talla la via de Sant Fost durant hores

Un camió de les escombraries incendiat va tallar aquest dijous la circulació a la B-500 durant quatre hores. A les 11:45, Protecció Civil va avisar de la prohibició del trànsit, que va mobilitzar efectius dei fins i tot de la. Al voltant de les 16, les autoritats van poder reobrir el trànsit després d'endur-se amb una grua el camió.El cos de bombers van poder extingir l'incendi del vehicle i posteriorment es va activar un pas alternatiu en direccióa l'espera de retirar el vehicle. El camió, que feia la, es va encendre per causes que s'estan investigant i no consta cap afectació personal.