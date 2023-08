Granollers tanca avui l'accés a la C-17 sentit Vic des del carrer Duran i Reynals

L’accés a lasentit Vic des del, a Granollers, quedarà tancat a partir d'avui. La Generalitat de Catalunya està executant les obres d’a l'autovia, que inclou el nou enllaç al tram Granollers – Lliçà d’Amunt. Així, durant el mes d’agost està previst començar la part corresponent a l’ampliació de la plataforma de la carretera C-17 a la calçada sentit Vic, per crear un nou ramal de sortida cap al nou enllaç.A partir del 7 d’agost, l’execució d’aquesta part de l’obra comportarà el tancament de l’accés a la C-17 sentit Vic des del carrer Duran i Reynals, que tal com preveu el projecte s’ha de tancar de forma definitiva. Per tant, a partir d’aquesta data, l’accés a la C-17 en sentit Vic d'aquest sector de la ciutat es realitzarà únicament des de la carretera C-352. L'entrada al polígon des de la C-17, però, continuarà habilitada.Les obres també preveuen la construcció d'un mur de contenció entre la C-17 i el polígon que comportaran l’afectació d’un dels dos carrils del vial que connecta el polígon Font del Ràdium amb la urbanització de Can Franqueses. Es preveu instal·lar uns semàfors provisionals que permetin el trànsit alternatiu dels vehicles per tal de mantenir la circulació en tots dos sentits.