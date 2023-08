La zona blava de Mollet, gratuïta des d'avui i fins al 22 d'agost

Un any més, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha establert un període dede la ciutat, que enguany és des, ambdós inclosos.El consistori ha aprofitat per recordar que hi ha diverses bonificacions vigents respecte a la zona blava vigents durant tot l’any.Per una banda, per als vehicles d’emissions zero. També hi ha tres hores gratuïtes als i a les usuàries de l’Hospital de Mollet amb el full d’ingrés que donen a urgències quan es fa l’entrada. Un full que han de col·locar a un lloc ben visible del vehicle. Finalment, existeixen adhesius de minuts extres d’aparcament a la zona blava per a totes aquelles persones que paguen l’impost de vehicles a Mollet del Vallès. Una mitja hora extra en el cas que durant l’any anterior no hagin rebut cap multa de trànsit al municipi i, en el cas contrari, una bonificació de 15’ gratuïts extres de zona blava. Per a gaudir-los s’ha de disposar de l’adhesiu corresponent i enganxar-lo a un lloc ben visible del cotxe. Aquest adhesiu es pot recollir a l’Ajuntament de Mollet, el Centre Cultural La Marineta i al Centre Cívic de Can Borrell. Per fer-ho, només cal ensenyar el DNI del propietari o la propietària del vehicle.