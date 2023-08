Detingut amb gairebé mil plantes de marihuana al maleter del cotxe a Sant Fost

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 44 anys a qui van trobaral maleter a Sant Fost de Campsentelles. Els fets van passar a les 10:30 hores, quan uns agents que feien un patrullatge preventiu van localitzar un vehicle amb tres ocupants a l'interior sortint d'un carreró. Com que a la zona hi havia hagut diversos robatoris en domicilis, van seguir discretament el cotxe i el van aturar a l'alçada de la carretera B-50. De dins en sortia, i en escorcollar-lo van trobar al maleter nou caixes de cartró plenes d'esqueixos. Els agents van identificar els ocupants i van detenir el propietari de les substàncies per un presumpte delicte de tràfic de drogues.El detingut ha passat aquest divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mollet del Vallès.