L'atur registrat al Vallès Oriental creix respecte al juny, tot i que manté la línia de descens interanual

Al Vallès Oriental hi harespecte al mes de juny. Això significa que a la comarca hi ha 19.084 persones inscrites. Segons precisa el Consell Comnarcal, l'augment és baix, de poc més del 0,49%, i manté la mateixa tònica de creixement que s'ha registrat en mesos de juliol en anys anteriors.Si s'analitzen les dades de forma interanual, el número total d'inscrits ha baixat respecte les 19.440 aturades que hi havia el 2022. Per tant, aquest mes el descens interanual de l'atur és de 356 persones, gairebé un 2% de descens respecte fa un any. La taxa d'atur provisional se situa per sota del 10%.Per municipis, en termes intermensuals, l'atur disminueix a 8 municipis de la comarca, i destaca, on es redueix en 46 persones. A 23 municipis creix l'atur, i és significatiu l'augment registrat als municipis més grans del Baix Vallès (per exemple, acreix en 41 persones, aen 23) o altres municipis de l'eix del Congost., aquest mes de juliol, les persones aturades registrades a les oficines de Treball se situen en, el valor més baix en un mes de juliol des de 2008, quan la xifra era de 321.964 persones. Ara bé, com al Vallès Oriental, i en comparació amb el mes anterior, s'ha produït un creixement de l'atur, en concret d'un 0,5% (1.612 persones més), tal com es va produir tant el 2022 (+1%; 3.310 més) com el 2019 (+0,4%; 1.558 més).Segons el Consell Comarcal, les primeres dades apunten que el creixement de l'atur es vincula sobretot a la fi del període d'activitats extraescolars i activitats d'àmbit educatiu i de lleure, per tant, amb un augment de l'atur mensual en el sector dels serveis.