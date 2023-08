Pep Blanchart deixa de ser de forma oficial el màxim responsable executiu del BM Granollers

El BM Granollers ha anunciat aquest dimarts quedeixa de ser, de forma oficial, el. D'aquesta manera, després d’un període de transició i de relleu anunciat fa uns mesos, es desvincula del club del qual ha estat gerentEn un comunicat, el club explica que Blanchart portava lligat des dels 10 anys "al club de la seva vida". Nascut l'any 1959 a Granollers, ha format part de l'estructura esportiva com a jugador, entrenador i coordinador, fins que l'1 d'octubre de 1985 va ser nomenat gerent de l'entitat.El BM Granollers també ha volgut destacar les "fites esportives i socials" i el desenvolupament i creixement del club amb els quals Blanchart ha tingut un paper decisiiu, com per exemple la creació de tres esdeveniments que formen part de l'ànima del club: el Trofeu Ciutat de Granollers, el Torneig Coaliment i la Granollers Cup."Sens dubte marxa un referent i part de la nostra història. Des del Club Balonmano Granollers volem agrair al Pep tots aquests anys de feina i amor pel nostre club", conclou el comunicat de de l'entitat.