Dues víctimes mortals en un accident a la C-17 a la Garriga

aquest diumenge a la nit després de patir unpoc abans de les 11 de la nit a la. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el cotxe en el que viatjaven com a passatgeres va sortir de la via per causes que s'estan investigant a l'alçada del punt quilomètric 28,7 i va bolcar.Les dues víctimes eren N. G. D., de 25 anys i veïna del Masnou, i K. N. C. E, de 27 anys i veïna de Barcelona.El conductor del cotxe va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l’hospital de Granollers.Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Quant a l’afectació viària, inicialment la C-17 es va tallar en ambdós sentits i es van anar obrint carrils fins a un quart de tres de la matinada, quan la circulació va quedar totalment normalitzada.