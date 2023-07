Josep Mayoral, nou president del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Nou consell rector

és el nou president del(CSC), després d’haver estat escollit per unanimitat a la junta general extraordinària que s’ha celebrat aquest migdia a la seu de l’entitat, amb motiu de la renovació dels òrgans de govern. Mayoral substitueix així, qui ha presidit el CSC des del 2011.Durant el seu discurs de nomenament, l'exalcalde de Granollers ha volgut posar èmfasi en el lideratge que ha d’exercir el CSC en la defensa d’"col·laboratiu i basat en aliances de proximitat, a partir dels valors i les potencialitats de cada proveïdor", per garantir la qualitat i la sostenibilitat del sistema.En aquests entit, ha posar èmfasi en el paper dels municipis: "El municipalisme i els municipis han d’estar en la definició i la governança d’aquest model", ha assenyalat. Així mateix, ha volgut remarcar el paper que ha de tenir el món local en el desenvolupament de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària (AISS). "És des de la proximitat des d’on es detecten millor els problemes i es dissenyen millor les solucions", ha assegurat.En la mateixa línia, Mayoral ha apuntat com una de les prioritats de la legislatura 2023-2026 promoure una transformació del model d’atenció a la gent gran i a la dependència, on la pandèmia ha deixat "". "Necessitem un canvi radical de model de cures de llarga durada, que estigui basat en l’atenció domiciliària i comunitària i garanteixi els drets de tothom, amb participació activa de les xarxes de suport de base territorial", ha explicat en una nota que recull el CSC.Mayoral ha prioritzat "el diàleg i la negociació" per millorar el finançament del sistema sanitari social i, en un escenari econòmic "especialment complicat", ha animat l’equip professional del Consorci a seguir impulsant la mancomunació de serveis, la innovació i la formació perquè els proveïdors de sistema públic puguin ser més eficients i reduir costos. També ha fet referència a l’acompanyament del CSC als ajuntaments en el desplegament de les seves competències en salut pública per "promoure ciutats saludables des de la cura de l’entorn, l’educació i la prevenció".Mayoral va ser alcalde de Granollers entre 2004 i 2022, i vicepresident de la Diputació de Barcelona entre 2009 i 2011. Llicenciat en Ciències Econòmiques, va exercir com a professor de l'Escola Municipal de Treball de Granollers, que també va dirigir.A més de la presidència, a la Junta General Extraordinària d’avui s’han renovat els càrrecs del Consell Rector del CSC, format pels quatre vicepresidents i deu vocals. Els nous vicepresidents són Adam Tomàs i Roiget (Fundació Privada Serveis Socials del Montsià / Hospital Comarcal d’Amposta), Josep Maria Corominas i Barnadas (Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa), Sandra Guaita i Esteruelas (Centre MQ Reus) i Marta Villanueva i Cendán (Ajuntament de Barcelona).El CSC és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. Actualment, compta amb 117 associats entre ajuntaments, diputacions i consells comarcals, així com altres entitats proveïdores de serveis públics de salut i socials. Totes elles són entitats sense afany de lucre.El consorci vol "impulsar models de salut i social excel·lents i sostenibles, per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats. Així, el CSC vol ser el principal referent per al coneixement i capacitat de cooperació, influència i anticipació davant els nous reptes del sistema de salut i social".