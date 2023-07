Desmantellen a Caldes un punt de distribució de droga que venia a menors d'edat

La Unitat d'Investigació de Granollers dels, amb la col·laboració de la Policia Local de Caldes de Montbui i el suport de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), ha desmantellat una la vila termal.Segons ha explicat la policia, es va fer una entrada i escorcoll en un pis, que consta com a ocupat i que funcionava com a centre de distribució, principalment de cocaïna i haixix, i queL'operació ha tingut lloc aquest dijous a primera hora del matí. Hi ha dos detinguts, dos homes de 20 i 28 anys. A l'escorcoll del domicili s'han trobat més de 40 grams de haixix, cabdells de marihuana, cocaïna i cristall. També s'ha comissat una balança de precisió, quatre telèfons mòbils, diverses armes blanques com una catana o una defensa extensible, i més de 825 euros fraccionats en bitllets de poca quantitat.Els Mossos expliquen que, a partir de diversos comisos de substàncies i de les manifestacions dels compradors, es van poder reunir suficients indicis per sol·licitar a les autoritats judicials l'entrada al domicili. La policia assegura que una de les principals motivacions va ser la detecció, per part de l'equip investigador i de les patrulles que realitzaven els comisos, que molts dels comprador eren menors d'edat.Els dos detinguts passaran demà a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció 2 de Granollers.