L'Hospital General de Granollers celebra els cent anys de la inauguració del seu edifici històric

Llibre i exposició

Aquest dimarts, 25 de juliol, s'han celebrat cent anys de la inauguració de l'. L'acte, presidit pel conseller de Salut,i l'alcaldessa de Granollers i presidenta del Patronat del centre, Alba Barnusell, ha acollit més de dues centes persones.El jardí de l'edifici històric ha acollit l'acte central de la commemoració. Un acte en què s'ha volgutals professionals, la ciutadania i les entitats, "que durant aquests anys d'història han fet possible l'hospital d'avui". Per aquest motiu, ha comptat amb la darrera edició dels, uns guardons que van néixer amb l'objectiu de reconèixer i retre homenatge a professionals, entitats i associacions "cabdals" en els anys d'història de l'hospital.Enguany s'ha reconegut a títol pòstumcom a impulsor i promotor de la construcció de l'hospital centenari. la seva besneta de l'homenatjat, Sandra Ribas, i el rebesnet, Francesc Ribas, han fet una ofrena floral en el seu honor al seu bust situat al jardí.També s'ha homenatjat els professionals que han format i formen part de l'hospital i, en representació de tothom,, treballadora amb més antiguitat del centre, i, com a professional més jove, han recollit la Medalla de l'Hospital. Per últim, s'ha reconegut a la ciutadania de Granollers, atorgant-li la distinció de Mans de l'Hospital, a través d'una peça simbòlica feta amb la fusta del cedre que durant molts anys va acompanyar la façana de l'hospital. Un obbsequi recollit per Alba Barnusell en representació de la ciutat de Granollers.La celebració ha acollit la presentació del llibre Cent anys cuidant de tu, a càrrec de la periodista Imma Juncà, que recull un segle d'història de l'edifici històric de l'hospital.Per concloure l'esdeveniment s'ha descobert la placa commemorativa del Centenari a càrrec de Balcells, Barnusell i la doctora Beatriu Bayés, directora general del centre.Aquest acte central també ha servit per inaugurar unasobre la història de l'hospital, que es mantindrà activaen el passadís que connecta l'edifici històric amb el d'hospitalització: "Amb ella es vol reflectir la voluntat històrica de millorar el benestar i la qualitat de vida de la població, sempre caracteritzada per ser una institució propera, oberta i compromesa socialment amb el seu entorn en totes les seves dimensions", destaca l'hospital.Prèviament a la celebració institucional, les colles dels Blancs i Blaus de Granollers han fet una cercavila de gegants i capgrossos per diferents espais de l'hospital, començant pel Centre Geriàtric Adolfo Montañá i acabant als jardins de l'Edifici Històric, tot passant per l'Hospital de Dia Pediàtric, les Urgències i l'edifici d'hospitalització.Es tracta d'una de les darreres activitats previstes en la celebració del Centenari, que conclourà passat l'estiu amb la projecció del documental sobre la història de l'hospital, al Cinema Edison de Granollers, i l'espectacle de llum i so que es farà al jardí de l'edifici històric.