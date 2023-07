​Granollers buidarà el llac de Ponent per la sequera

Granollers buidarà aquesta setmana elper netejar-lo i, a causa de la situació de sequera, de moment. L'Ajuntament de la ciutat ha explicat que, mentre el llac estigui buit, es protegiran les peces escultòriques deEl consistori recorda que la fase d'excepcionalitat del Pla d'emergència per sequera prohibeix l'ompliment total o parcial de llacs artificials, com és el cas del granollerí. A causa de l'i com que no es pot reomplir, el seu nivell ha baixat, cos que limita el tractament de l'aigua i fa impossible filtrar-la i fer-la circular com caldria.L'Ajuntament també ha destacat que, quan el llac es pugui reomplir, té previst feri que es pugui omplir amb aigua regenerada, no potable, i que el seu manteniment, per tant, no es vegi afectat per situacions de sequera com l'actual.El llac de Ponent va ser construït l'any 1989 i ocupa 3.600 m2 de superfície. El consistori explica que al llarg dels anys s'han anat solucionant diverses incidències, tant del sistema hidràulic com de l'equipament. En els darrers mesos s'ha millorat la sala de màquines, la instal·lació elèctrica i els filtres, i pròximament es farà una reforma per millorar i fer més eficients les instal·lacions.