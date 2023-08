Les 8 rutes imprescindibles per conèixer l'entorn de Granollers

Centre històric

La Porxada de Granollers. Foto: Ajuntament de Granollers

Verneda de Can Gili

Imatge de la Verneda de Can Gili. Foto: Google Street View

El Puig de les Forques i la torre Pinós

El Parc Puig de les Forques de Granollers. Foto: Ajuntament de Granollers

La ruta de l'aigua

La zona de Can Cabanyes. Foto: Google Street View

Serra de Llevant

La Serra de Llevant de Granollers. Foto: Toni Torrillas

Serra de Ponent

Pont de vianants sobre el riu Congost. Foto: Google Street View

El Congost

El Congost, al seu pas per Granollers. Foto: Toni Torrillas

Volta al terme de Granollers

Vista general de Granollers. Foto: Ajuntament de Granollers

El període de vacances és un bon moment per desconnectar de la rutina. I, sovint, no cal anar tan lluny per descobrir coses noves. Fins i tot, el propi entorn. L'Ajuntament de Granollers recull les 8 rutes imprescindibles per conèixer què hi ha a l'entorn de la capital del Vallès Oriental.1h - 1h 30min1,6 kmLa passejada s’iniciarà i acabarà al turonet de Sant Esteve, passant per punts tan destacats com l’església, l’Adoberia d’en Ginebreda, el carrer de Barcelona, la capella de Santa Esperança, el carrer del Portalet, el carrer de Santa Esperança, i la plaça de la Porxada, entre d'altres.Teniu tots els detalls en aquest enllaç Temps: 1h - 1h 30minDistància: 6,70 kmDesnivell: 74 mAquest itinerari porta fins a la verneda de Can Gili, una àrea verda molt a prop de la ciutat que ocupa els marges del tram final del torrent de Can Gili. La ruta acosta a la serra de Sant Nicolau tot vorejant el bosc de Can Pagès i, finalment, fa tornar a la ciutat pel camí de l’Escanyat.Tots els detalls, en aquest enllaç 1h 30min4,1 km70 mAquest itinerari vol acostar al puig de les Forques, un espai verd de Granollers ideal per aconseguir unes vistes espectaculars de la ciutat i les serralades que l’envolten. Alhora, permet visitar la torre Pinós, part del patrimoni cultural de la ciutat.Tots els detalls de la ruta, en aquest enllaç 2h 30min11,8 km42 mAquest itinerari recorre els indrets dedicats a l’aigua durant un passeig per la zona rural de Palou. Es pretén descobrir llocs poc visitats, com alguns petits dipòsits d’aigua, a més d’altres de ben coneguts actualment al municipi, com és l’espai natural de Can Cabanyes.Tots els detalls, aquí 2 h - 2h 30min9,2 km76 mAquest itinerari vol apropar la serra de Llevant al nucli urbà de la ciutat. La serra de Llevant, enclavada entre Granollers i la Roca del Vallès, permet gaudir d’un paisatge tranquil i agradable durant totes les èpoques de l’any.Tot el recorregut, en aquest enllaç 2 h, aprox.6 km95 mLa ruta també intenta destacar aquells arbres d’interès situats entorn de la ciutat. Es visiten llocs tan coneguts com el bosc de la Font del Ràdium, fins a d’altres de més amagats per als granollerins com el bosc de Can Pagès.Tots el recorregut, en aquest link 3 h i 40 m, aprox.14 km128 mAquest itinerari permet recórrer el riu Congost, inclòs a la Xarxa Natura 2000, al seu pas per Granollers, des de la riera del Carbonell fins a Can Cabanyes, i descobrir la biodiversitat dels ambients fluvials i les actuacions de millora ambiental que s'hi han dut a terme en els últims anys.4 h i 20 m, aprox.19,5 km263 mL'itinerari recorre els espais naturals d'interès municipal pels voltants de Granollers. L'objectiu és enllaçar la serra de Ponent, el bosc de Can Cabanyes, la serra de Llevant i el nucli urbà, tot recorrent els espais naturals singulars disseminats pel terme municipal. L'excursió permet obtenir una vista global del paisatge sorprenent que envolta Granollers. Aquí , tots els detalls.